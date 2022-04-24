VHO'dan veteriner hakimlere şiddete tepki - Son Dakika
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VHO'dan veteriner hakimlere şiddete tepki

24.04.2022 10:47
VHO'dan veteriner hakimlere şiddete tepki

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Ardahan'ın Göle ilçesinde veteriner hekimlere yapılan şiddete tepki gösterdi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Ardahan'ın Göle ilçesinde veteriner hekimlere yapılan şiddete tepki gösterdi.

VHO Başkanı Ercan Ödül, veteriner hekimlerin görevleri esnasında maruz kaldıkları suç konusu eylemlere sağlıkta şiddet yasasında yer verilmesini istedi. Ödül yaptığı açıklamada, "Ardahan ili Göle ilçesi Senemoğlu köyünde ilkbahar şap aşılama kampanyası çerçevesinde aşılama yapmak için bulunan Veteriner Hekim Hüseyin Karahan, Semih Kırelli, Ebru Kayim, Gamze Parlak görev başında darp edilmişlerdir" dedi.

Ödül, "Son zamanlarda giderek artan bir şiddet dalgasına maruz kalan veteriner hekimlerin görevlerinden dolayı ve görevleri esnasında maruz kaldıkları suç konusu eylemlerin sağlıkta şiddet yasasına alınmalarını ısrarla talep ediyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, ilk olmayan ancak son olmasını dilediğimiz utanç verici olayın adli makamlar nezdinde en ağır şekilde karşılığını bulmasını umuyoruz" diye konuştu. - KARS

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Veteriner, İlkbahar, Ardahan, Göle, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel VHO'dan veteriner hakimlere şiddete tepki - Son Dakika


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