Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

19.03.2022 11:08
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyük Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Ömer Oğuz Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bozüyük Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Ömer Oğuz Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Okul Müdürü Yıldırım ve beraberindeki öğretmenler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine plaket takdim ederek nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Vilayetler Hizmet Birliği, Ömer Oğuz, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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