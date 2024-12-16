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Vinç devrildi: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan inşaatta bugün sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Çalışma sırasında bir vinç aniden devrildi, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vinç operatörü İbrahim Uğurlu, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedeni henüz kesinleşmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak olayın tüm yönleriyle araştırılıyor.