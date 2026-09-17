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Vinsan Spor Kampüsü’nde ihale tamamlandı

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Vinsan Spor Kampüsü’nde ihale tamamlandı
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İzmit Sanayi Mahallesi’nde hayata geçirilecek Vinsan Spor Kampüsü Projesi’nin ihalesi, 4 istekli firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmit Sanayi Mahallesi'nde hayata geçirilecek Vinsan Spor Kampüsü Projesi'nin ihalesi, 4 istekli firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Muhammen bedeli 1,3 milyar lira olarak açıklanan projeyle İzmit'te 18 bin 500 metrekarelik alanda yükselecek kampüs; antrenmandan rehabilitasyona, hidroterapi havuzlarından performans ölçüm merkezine kadar birçok tesisi tek çat altında buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi'nde inşa edilecek Vinsan Spor Kampüsü Projesi için ihale düzenlendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen ihalede muhammen bedel 1 milyar 313 milyon 235 bin 673 lira olarak açıklandı. İhaleye katılan 4 istekli firma tekliflerini sundu.

Buna göre ihalede Haldız İnşaat 961 milyon lira, Artı Değer İnşaat-Atlasbk İnşaat 1 milyar 51 milyon 320 bin lira, Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat 1 milyar 129 milyon 61 bin lira, Lef Yapı İnşaat-Arttech Yapı ise 1 milyar 139 milyon lira teklif verdi. Tekliflerin incelenmesinin ardından ihale sürecinin tamamlanacağı ve yer tesliminin yapılacağı bildirildi.

18 bin 500 metrekare parsel alanında kurulacak olan kampüs, 17 bin 265 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Projede jimnastik, fitness, rehabilitasyon salonları, hidroterapi havuzları, fizyoterapi odaları, sauna, soğuk hava kabini ve performans ölçüm merkezi bulunacak.

Kaynak: İHA
KocaeliYerelSporSon Dakika

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