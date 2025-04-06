Vitraspor, Tekirdağspor'a 4-1 Yenildi

- Bozüyük Vitraspor sahasında Tekirdağspor'a 4-1 yenildi

BİLECİK - Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 26. haftada Bozüyük Vitraspor, Bozüyük İlçe Stadı'ndan karşılaştığı Tekirdağspor'a 4-1 yenildi.

Maça iyi başlayan Tekirdağspor 16. dakikada penaltıdan Burak Mete'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra toparlanan Vitraspor 35. dakikada Hakan Demir ile skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sürdüren Tekirdağspor, 45. dakikada Mustafa Emin Birinci'nin kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda 89 ve 90+5. dakikada Osman Atalay Demirtaş'ın attığı golle Tekirdağspor, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bozüyük Vitraspor, 28 puanda kaldı. Bozüyük ekibi ligin 27. haftasında Gölcükspor'a konuk olacak.