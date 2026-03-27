Üye Girişi
Son Dakika Logo

Volkswagen, Demir Kubbe için füze parçası üretecek mi?

27.03.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volkswagen, İsrailli şirketle Demir Kubbe hava savunma sistemi için parça üretimi görüşüyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in İsrailli bir şirket ile İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi için füze parçası üretimine başlanması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

İngiliz basını, Alman otomotiv devi Volkswagen'in İsrailli bir şirket ile İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi için füze parçası üretimine başlanması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini öne sürdü. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Volkswagen'in Almanya'nın Osnabrück kentindeki bir fabrikasını otomobil üretiminden hava savunma füzesi sistemleri üretimine kaydıracak bir anlaşma için İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Haberde, şirketlerin Almanya'daki fabrikayı İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi için bileşen üretir hale getirmeyi hedeflediği, tarafların halen seçenekleri değerlendirdiği ve nihai bir karara ulaşılmadığı bildirildi.

Fabrikanın 2027'de araç üretimini durdurması planlanıyor

Volkswagen'in 2027 yılında Osnabrück'te yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı fabrikada T-Roc Cabriolet modelinin üretimini durdurmayı planladığına dikkat çekilen haberde, şirketin fabrikanın geleceği için çeşitli seçenekleri değerlendirdiği ve piyasa aktörleriyle görüşmelerini sürdürdüğü açıklamasına yer verildi.

Almanya Savunma Bakanlığı haberlere ilişkin yorum yapmazken, Volkswagen'in bu tesiste İsrailli şirketle birlikte savunma üretimine geçişinin fabrikanın geleceğine ilişkin zorlukların aşılmasında bir çözüm seçeneği sunacağı kaydedildi.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Osnabrück'teki fabrika için bir çözüm bulmak amacıyla savunma şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Üretimin 12 ila 18 ay arasında başlaması öngörülüyor

Volkswagen'in Demir Kubbe için füze bileşenleri üretmeye başlamayı kabul etmesi halinde üretimin 12 ila 18 ay arasında başlaması öngörülüyor. İsrailli Rafael şirketi, Almanya'da mevcut durumda EuroTrophy ve MELLS tanksavar güdümlü füze sistemi gibi savunma sistemleri üretiyor.

Rafael Yönetim Kurulu Başkanı Yuval Steinitz, bu ayın başında Alman basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi üretimi yoluyla Almanya'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmayı teklif ettiğini söylemişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Volkswagen, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 01:08:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.