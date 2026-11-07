Whatsapp’tan "borcunu öde" dedi, icrayı başlattı - Son Dakika
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Whatsapp’tan "borcunu öde" dedi, icrayı başlattı

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Banka kanalıyla ödünç verdiği parayı WhatsApp üzerinden geri isteyen alacaklı, daha sonra icra takibi başlattı.

Banka kanalıyla ödünç verdiği parayı WhatsApp üzerinden geri isteyen alacaklı, daha sonra icra takibi başlattı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), 'mesajla bu iş olmaz' dedi, kararı Yargıtay düzeltti. Yüksek Mahkeme, ödünç verilen paranın geri istenmesinde iade günü veya bildirim süresi kararlaştırılmamışsa takipten önce alacaklının istemde bulunmasının ve ilk istemden altı haftanın geçmesinin gerektiğini dile getirdi.

Davacı, bir arkadaşına peyder pey ve banka kanalıyla borç para verdi. Whatsapp uygulamasından 'Paramı ver' diyen alacaklı, 6 hafta sonra İcra Müdürlüğü'ne müracaat ederek yasal takip başlattı. Davalı borlu, icra takibine itiraz etti, hatta borcu olduğunu inkar etti. Davalı, kendisinin davacıya elden yaklaşık 900 bin TL borç verdiğini, davacının gönderdiği paraların bu borcun ödemesi olduğunu, takip öncesinde süre verilmediğini ve alacağın muaccel olmadığını savundu. Asliye Hukuk Mahkemesi, mesaj içeriklerinden paraların davalının zor durumda olması nedeniyle ödünç olarak gönderildiğini, sonradan mesajlarla geri istendiğini hüküm altına aldı. Davayı kısmen kabul eden Mahkeme, takibin devamına ve yüzde 20 icra inkar tazminatına karar verdi. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), takipten önce ihtar veya bildirim yapılmadığını, borcun ödeme emri tebliğinden itibaren 6 hafta sonra muaccel olacağını belirterek hukuki yarar yokluğundan davayı reddetti. Kararı davacı avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Kararda; mesajlar ve 'elden borç' açıklamalı EFT dekontları birlikte değerlendirildiğinde, paraların davalının zor durumda olması nedeniyle gönderildiği ve sonradan geri istendiği anlaşıldığı hatırlatıldı. Paranın ödünç verildiğinin davacı tarafından ispat edildiği vurgulandı. İade günü, bildirim süresi kararlaştırılmamışsa ödünç alanın, ilk istemden itibaren altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü olmadığına dikkat çekildi. Yargıtay kararında şöyle denildi: "Daire uygulamasına göre muaccel olmayan (vadesi gelmemiş) alacak için dava veya takip başlatılamaz. Taraflarca kabul edilen WhatsApp yazışmalarına göre davacı, ödünç verdiği paraları ilk kez 08.10.2021 tarihinde istemiştir. Bu tarih ile 28.09.2022 tarihli icra takibi arasında altı haftalık süre dolmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeyle davayı reddetmiştir. Davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazları reddedilmiştir. BAM Hukuk Dairesinin kararı, davacı yararına bozulmuştur" denildi.

Emsal karara göre; ödünç verilen paranın geri istenmesinde iade günü veya bildirim süresi kararlaştırılmamışsa takipten önce alacaklının istemde bulunmasının ve ilk istemden altı haftanın geçmesi gerekecek. Bu talep yazılı ihtarla olabileceği gibi, somut olayda olduğu gibi taraflarca kabul edilen yazışmalarla da ispatlanabilecek.

Kaynak: İHA
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