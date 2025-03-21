Xın Haı Tong 37 Gemisi Karaya Oturdu

Rusya'dan Mozambik'e seyrederken Xın Haı Tong 37 isimli Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Rusya'dan Mozambik'e seyreden 190 metre uzunluğundaki Xın Haı Tong 37 isimli gemi, dün akşam saatlerinde Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan Xın Haı Tong 37 isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız, kurtarma uzmanımız, balık adam ekibimiz, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti. Öte yandan, kurtarılmayı bekleyen gemi havadan görüntülendi. - İSTANBUL