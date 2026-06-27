Yaban Domuzları Çiftçileri Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika
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Yaban Domuzları Çiftçileri Zor Durumda Bıraktı

Yaban Domuzları Çiftçileri Zor Durumda Bıraktı
27.06.2026 12:53
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Sinop'ta Erol Karakaş, yaban domuzlarının mısır tohumlarını çıkararak büyük zarar verdiğini aktardı.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Erol Karakaş, 30 dönüm büyüklüğündeki tarlasına giren yaban domuzlarının bu kez alışılmışın dışında bir zarar verdiğini belirterek yetkililerden çözüm istedi. Daha önce mısırlar büyüdükten sonra yaban domuzlarının zarar verdiğini ifade eden Karakaş, bu kez toprağın altındaki mısır tohumlarının tek tek çıkarılarak yenildiğini dile getirdi.

Hayvanlarına yem olması için ektiği mısırların büyük bölümünün zarar gördüğünü belirten Karakaş, "Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ektiğimiz mısırlar hayvanlarımıza yem olacak. Ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra domuzların tohumları çıkardığını fark ettik. Yaklaşık 30 dönümlük tarlamızın yüzde 20-30'luk bölümündeki mısır tohumları tamamen çıkarılıp yenmiş. Bunu tek bir domuzun yapması mümkün değil. Büyük bir sürünün işi" dedi.

Elektrikli çit bulunmasına rağmen yaban domuzlarının tarlaya girdiğini ifade eden Karakaş, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara bildirmeye çalıştığını ancak çözüm bulmakta zorlandığını söyledi.

Bölgede yaban domuzu popülasyonunun her geçen yıl arttığını savunan Karakaş, çiftçilerin ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililerden kalıcı önlem alınmasını talep etti. Bölgedeki çiftçiler de emeklerinin boşa gitmemesi için yaban domuzlarına karşı acil tedbir alınmasını beklediklerini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, 3. Sayfa, Ekonomi, Mısır, Sinop, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaban Domuzları Çiftçileri Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika

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