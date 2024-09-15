Yaban Domuzları Mısır Tarlasını Yerle Bir Etti

Yaban domuzları mısır tarlasını talan etti
ELAZIĞ - Elazığ'da domuz sürüsünün girdiği mısır tarlası talan oldu.
Olay, Baskil ilçesi Şeyhasan Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde mısır ekili tarlaya domuz sürüsü girdi. Mısır tarlasının tamamını gezen sürü, boyu bir metreyi geçen mısırlara büyük zarar verdi.
Sabah tarlasına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Hasar tespit çalışmalarının başlayacağı bildirildi.
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