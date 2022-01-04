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Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası - Son Dakika

Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası

04.01.2022 11:55

Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyü yaban hayatını geliştirme sahasındaki geyik ve karacaları korumak amacıyla, geçiş alanlarına levha asıldı.

Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyü yaban hayatını geliştirme sahasındaki geyik ve karacaları korumak amacıyla, geçiş alanlarına levha asıldı.

Kiçir köyü muhtarı Rauf Buhan, yaban hayatı geliştirme sahalarındaki geyik ve karacaları yonca tarlalarında beslediklerini ve koruduklarını ifade etti.

Muhtar Buhan, "Kiçir göletinin açılmasıyla beraber, ormandaki geyik ve karacalar yonca tarlalarına yaylıma geliyorlar. Bu alanlardaki yollarda seyahat edenler, geyiklerin fotoğrafını çekiyor ve güzel görüntüler yakalıyorlar. Hız yapan sürücüler, geyik ve karacaların geçişi sırasında bazen kazalara sebebiyet veriyor. Bu sebeple, Kütahya İl özel İdaresi'ne karaca tabelası için başvuruda bulunduk. Yaban hayatını korumak amaçlı hazırlanan tabelalar, geyik ve karacaların geçiş alanlarına asıldı. Akşam üzeri köyümüzün yonca tarlalarında geyik ve karacalar karınlarını doyurup, ormana geri dönüyorlar" diye konuştu.

Kiçir köyündeki bazı evlerin bahçelerine kadar gelen geyiklerin, ağaçlardan dökülen elmaları yediği ve insanlardan hiç çekinmediği belirtiliyor.

Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası
Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası
Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası

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Kütahya, Simav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası - Son Dakika
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