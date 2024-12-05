Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması - Son Dakika
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Yerel

Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

Erzincan'da yoğun kar sonrası yaban hayvanları için yem bırakma çalışmaları başlatıldı.

05.12.2024 23:30
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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ERZİNCAN - Ekosistemin ayrılmaz birer parçası olan yaban hayvanları için Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Erzincan'da yoğun kar yağışının ardından doğanın tamamen kar örtüsü ile kaplanmasıyla birlikte yaban hayatının yem bulmakta zorlanacağını değerlendiren ekipler harekete geçerek yemleme çalışması başlattı.

Doğadaki hayvanlara yem bırakma çalışmalarına Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük de katıldı.

Yaban hayatının ekosistemlerin bütünlüğü açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, yoğun kar yağışına maruz kalan yaban hayatının korunması ve hayvanların açlıktan ölmemesi için uygun ortamlara yem bıraktıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması - Son Dakika

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