Yaban Keçileri Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Yaban Keçileri Havadan Görüntülendi

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Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri drone ile görüntülendi.

05.05.2025 10:21
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- Kayalıkları mesken tutan yaban keçileri havadan görüntülendi

ERZİNCAN - Yaban hayatında zengin bir coğrafyaya sahip Erzincan'da yüksek kayalıkları mesken tutan yaban keçileri drone ile görüntülendi.

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerin sarp kayalıklarında beslenirken havadan görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçilerinin Erzincan'da çekilen görüntülere izleyenleri adeta mest etti. Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da nehir kenarına inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.

Kaynak: İHA

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