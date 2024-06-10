Yabancı turistin 1967'de çektiği görüntüler 57 yıl sonra vatandaşlara izletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yabancı turistin 1967'de çektiği görüntüler 57 yıl sonra vatandaşlara izletildi

1967 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çekilen görüntüler, 57 yıl sonra vatandaşlara izletildi. Görüntüleri 3 gün boyunca izleyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı. Görüntülerin ilçeye getirilmesini sağlayan Halil Özkan ve Mehmet Emin Demir, bu eski görüntüleri Beytüşşebap halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

10.06.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı bir turisttin 1967 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çektiği görüntüler, 57 yıl sonra vatandaşlara izletildi. Görüntüleri 3 gün boyunca izleyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

57 yıl önce ilçeye gelen yabancı turist, Beytüşşebap ve çevresini fotoğraflayıp video çekti. 1967 yılında çekilen görüntüler, Avusturya'nın başkenti Viyana Müzesi'nde sergilendi. Görüntüleri gören Halil Özkan, Mehmet Emin Demir ile iletişim kurup görüntülerin ilçeye getirilmesini sağladı. Görüntüleri 3 gün izleyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Halil Özkan, 1967 yılında çekilmiş video ve fotoğraflar olduğunu belirterek, "Viyana Müzesi'nde sergileniyordu. Bizde Mehmet Emin Demir ağabey adında birine ulaştık. Oradan bu videoları aldık. 6 aydır uğraşıyoruz, çok eski insanlar var. Beytüşşebap halkı ilk defa ailesini gördü. Mehmet Emin ağabeye çok teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Emin Demir ise Viyana'dan geldiğini ifade ederek, "Orada bir proje yapıyoruz. Bana fotoğraflar ve videolar geldi. Beytüşşebap ve çevresinde çekilmiş görüntüleri gördüm. Tunceliliyim, buraya geldim. Buradaki halkla buluşturdum, çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Ataman, gençliğini gördüğünü, çok duygulanıp yaşlandığını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Halil Özkan, Beytüşşebap, Emin Demir, Avusturya, turist, Viyana, Şırnak, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yabancı turistin 1967'de çektiği görüntüler 57 yıl sonra vatandaşlara izletildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
12:07 Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu Askerler, el tetikte nöbet tutuyor Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Askerler, el tetikte nöbet tutuyor
12:01 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray Rafa Silva Suudi Arabistan’a imzayı atıyor Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Rafa Silva Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
11:45 Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:34:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı turistin 1967'de çektiği görüntüler 57 yıl sonra vatandaşlara izletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement