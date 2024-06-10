Yabancı turistin 1967'de çektiği görüntüler 57 yıl sonra vatandaşlara izletildi

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Yabancı bir turisttin 1967 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çektiği görüntüler, 57 yıl sonra vatandaşlara izletildi. Görüntüleri 3 gün boyunca izleyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

57 yıl önce ilçeye gelen yabancı turist, Beytüşşebap ve çevresini fotoğraflayıp video çekti. 1967 yılında çekilen görüntüler, Avusturya'nın başkenti Viyana Müzesi'nde sergilendi. Görüntüleri gören Halil Özkan, Mehmet Emin Demir ile iletişim kurup görüntülerin ilçeye getirilmesini sağladı. Görüntüleri 3 gün izleyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Halil Özkan, 1967 yılında çekilmiş video ve fotoğraflar olduğunu belirterek, "Viyana Müzesi'nde sergileniyordu. Bizde Mehmet Emin Demir ağabey adında birine ulaştık. Oradan bu videoları aldık. 6 aydır uğraşıyoruz, çok eski insanlar var. Beytüşşebap halkı ilk defa ailesini gördü. Mehmet Emin ağabeye çok teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Emin Demir ise Viyana'dan geldiğini ifade ederek, "Orada bir proje yapıyoruz. Bana fotoğraflar ve videolar geldi. Beytüşşebap ve çevresinde çekilmiş görüntüleri gördüm. Tunceliliyim, buraya geldim. Buradaki halkla buluşturdum, çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Ataman, gençliğini gördüğünü, çok duygulanıp yaşlandığını söyledi. - ŞIRNAK