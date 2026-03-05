Yağdere Mahallesi'nde geleneksel iftar buluşması - Son Dakika
Yağdere Mahallesi'nde geleneksel iftar buluşması

Yağdere Mahallesi\'nde geleneksel iftar buluşması
05.03.2026 10:20
Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Yağdere Mahallesi'nde, geleneksel imece usulü iftar geleneğibu yıl 8. kez gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın bir araya gelerek iftar açtığı etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları pekişti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi'nde geleneksel halde sürdürülen imece usulü iftar geleneği sekizinci kez yaşatıldı. Yüzlerce vatandaş aynı sofrada iftar açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yağdere Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen toplu iftar yemeğine Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, ilçe protokol üyeleri, Yağdere Mahallesi ile bağı bulunan Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar ile Mahalle sakinleri katıldı.

İmece usulü iftara büyük ilgi

İlçe dışında yaşayan ve halen mahalle de yaşayan Yağderelilerin maddi ve manevi katkılarıyla gerçekleşen iftarda bir kez daha bir araya gelindi. Uzun süredir birbirlerini görmeyen mahalle sakinlerinin katılımı ile önce Kur'an-ı Kerim okurken akşam ezanının okunmasının ardından iftar duası ile birlikte oruçlar açıldı. 2 bine yakın vatandaşın bir araya geldiği geleneksel iftar buluşmasında hem hasret giderildi hem de Ramazan dayanışmasının mutluluğu yaşandı. Konuklara geleneksel Keşkek ile birlikte çorba, kuru fasulye, pilav, turşu ve helva ikram edildi. Toplu iftar geleneğini bir kez daha doyasıya yaşayan mahalle sakinleri emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gelenekte 8 yıl geride kaldı

Geleneksel halde sürdürdükleri iftar buluşmalarının 8'incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Önder Soysal, "Tüm mahalle halkının maddi ve manevi katkılarıyla her yıl gerçekleşen ve kaynaşmamıza vesile olan bu iftar geleneğini sürdürmeye devam ediyoruz. Siyasetçisinden iş dünyasına, protokolden çalışanına kadar yine muhteşem bir katılım oldu. Uzaktan ve yakından herkes maddi ve manevi şekilde hayrımıza destek verdi. Emeği geçen tüm halkımıza ve davetimize icabet eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İftarın gerçekleşmesinde emek veren başta muhtarları olmak üzere herkese teşekkür eden mahalle sakinleri de geleneği sürdürmenin ve bir arada oruç açmanın huzur ve mutluluğunu paylaştıklarını ifade ettiler. Mahallerinden uzun süre ayrı kalanların da hasret giderdiği, 7'den 70'e herkes birbirleri ile uzun süre sohbet ederek hasret giderdi. - AYDIN

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.