Yağış İstanbul trafiğini zorladı, akşam yoğunluğu yüzde 69\'a ulaştı

Yağış İstanbul trafiğini zorladı, akşam yoğunluğu yüzde 69'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da akşam iş çıkışı saatlerinde yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 69 olurken D-100'de uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 69'a ulaştı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkışı saatlerinde yağışın da etkisiyle arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
Kaynak: İHA
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