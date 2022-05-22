Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor - Son Dakika
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Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor

22.05.2022 09:45

- Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor Elazığ'da hava şartlarının normale dönmesinin ardından arı yetiştiricileri umutlandı Şuan da şartların olgunlaşmış durumda olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Canbay, "İnşallah bu sene geçen yıla...

- Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor

Elazığ'da hava şartlarının normale dönmesinin ardından arı yetiştiricileri umutlandı

ELAZIĞ - Şuan da şartların olgunlaşmış durumda olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Canbay, "İnşallah bu sene geçen yıla göre çok iyi bir sezon geçireceğimiz umudu içerisindeyiz. Arıcılarımıza baktığımız zaman sezon başından itibaren 3 ila 4 yer gezerek noktaya geldi. En son ise konaklayacakları bal hasadı yapacakları bölgelerine gidecekler. Bizler Temmuz ayı içerisinde bal veriminin oluşacağı bir sezona giriş yapacağız. Bu yıl çok verimli bir yıl olacaktır" dedi.

Yağışlar herkesi olduğu gibi arıcıları da sevindirdi. Geçen sene yaşanan kuraklık ve toz aşınımıyla son 10 yılın en düşün verimini alan arıcılar, bu yıldan ümitli. Bahar mevsiminin ilk başlarda olumsuzluklarla birlikte geldiğini ve çok soğuk günler geçirdiklerini aktaran Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, şuan da şartlar olgunlaşmış durumda olduğunu ifade etti. Temmuz ayı içerisinde bal veriminin oluşacağı bir sezona giriş yapacaklarını dile getiren Başkan Canbay, bu yıl çok verimli bir yıl olacağını söyledi.

2021 yılının Elazığ özelinde küresel ısınmanın sonuçlandığı, iklim değişikliğinin en çok hissedildiği illerden bir tanesi olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Canbay "Bizler geçen yıl maalesef bu bölgede ekstra olumsuz gelişmelerden ve hava koşullarından zarar gördük. Bu bölgemizde ki kovan başı rekoltemiz kovan başı 4 ila 6 kilogram arasında sınırlı kaldı. Bu bizim Elazığ özelinde gördüğümüz en düşük rekoltelerden bir tanesiydi. İnşallah bu sene böyle bir yıl beklemiyoruz. Bahar mevsimi şu ana kadar biraz olumsuzluklarla geldi. Özellikle bahar ayı içerisinde çok soğuk günler geçirdik. Gece ile gündüz arasında ki sıcaklıklarda ki fark çok yüksek olduğu için bölgede ki çiçeklerde nektar akımı çok zayıf oluyordu. Çünkü nektar akımı için çiçeklerde de bir nem oranının oluşması lazım. Şuan da şartlar olgunlaşmış durumda. İnşallah bu sene geçen yıla göre çok iyi bir sezon geçireceğimiz umudu içerisindeyiz. Arıcılarımıza baktığımız zaman sezon başından itibaren 3 ila 4 yer gezerek noktaya geldi. En son ise konaklayacakları bal hasadı yapacakları bölgelerine gidecekler. Bizler Temmuz ayı içerisinde bal veriminin oluşacağı bir sezona giriş yapacağız. İnşallah bu yıl çok verimli bir yıl olacaktır" dedi.

"Bu sene arıcılarımızın yüzü gülecek"

Üçüncü konaklama yaptığını aktaran arıcı İlker Bulut ise "Etraf zaten yem yeşil. Yağışlar bayağı güzel etki etti. Geçen sene verim 4 kilogram kadardı. Yani çok düşüktü. Bundan dolayı da bütün arıcılar mağdur oldu. Ama bu sene yağışların ve bitki örtüsünün güzel olması sebebiyle güzel bir verim bekliyoruz. Şuan arılarımızın bölmelerini, kontrollerini, oğula gidip gitmemeleriyle alakalı çalışmalar ve var olma mücadelesi içerisinde. Doğa bayağı güçlendi. Son bir haftada arılar çok güzel çalışıyor. Umarım bu sene arıcılarımızın yüzü gülecek" diye konuştu.

Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor
Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor
Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor
Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor

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Kaynak: İHA

Elazığ, Kovan, Fırat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor - Son Dakika


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