Yağışlar sonrası arıcıların yüzü güldü

BAYBURT Bayburt'ta yağışların bolluğundan sonra arıcılar da derin bir nefes aldı, bal üretimi yapan arıcıların yüzü yağışlarla birlikte güldü.

Geçen sene yağmurun az oluşu ve havaların mevsim normallerinin üzerinden seyretmesinden dolayı yaşanan kuraklık arıcıları da vurmuştu. Rekoltenin çok düşük olmasından dert yanan arıcılar bu sene yağışlardan memnun olduklarını, kuraklık yaşamadıklarını belirtiyorlar. Bayburt'un Örence(Everek) köyünde 40 yıldır arıcılık yapan Hayrettin Ertuğrul, 2 bin 44 rakımlı arazide oluşturduğu bağ evinde arı yetiştiriciliği yaparak, Bayburt balı üretiyor. Geçen sene kuraklık nedeniyle hiç üretim yapamadıklarını, sezonu sıfır hasılatla tamamladıklarını ifade eden Ertuğrul, bu sene iyi bir sezon yaşayacaklarını dile getirerek, "Geçen yıl havaların kurak gitmesinden dolayı sıfır hasılatla sezonu kapattık. Bu sene yağışın çok olmasından ötürü ve kıble rüzgarının esmemesinden dolayı bayağı güzel bir sezon geçireceğiz gibi gözüküyor" şeklinde konuştu. Gezginci arıcı olduğunu söyleyen Ertuğrul, Aydın'a Muğla'ya gittiğini orada da havaların sıcak olması nedeniyle geçen sene bal hasadı yapamadıklarını, tüm masrafları kendi ceplerinden karşılayarak zarara uğradıklarını belirtti.

Bal akımına gelecek ay itibariyle başlayacaklarını kaydeden Ertuğrul, " 1 Temmuz'a kadar arıları burada tutacağız, sonrasında ise 2 bin 500 rakımlı Kop Dağının devamı olan İmanlı Yaylası'na çıkacağız, bal akımı orada devam edecek. Oranın balı da çok lezzetli, buranın balıyla oranın balını birleştirip, çok kaliteli bir bal edeceğiz" ifadelerini kullandı.