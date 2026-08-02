Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Yağışlı Hava Bekleniyor

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Kuzey kesimlerde sağanak yağış, diğer yerlerde ise az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika

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