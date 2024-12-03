Yağışlı Havada Sürücülere Uyarı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama ile sürücüleri yağışlı havalarda araç kullanımı konusunda uyardı.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan güzergah kontrollerinde Afyonkarahisar ilimiz ve çevresinde yağışın etkisiyle trafik yoğunluğunun arttığı ve trafik güvenliğinin tehlikeyi düştüğü anlaşılmıştır. Yağmurlu havalarda yolculuğa çıkmadan önce cam sileceklerimizi ve camlarımızı temiz tutalım, cam sileceği sıvı deposunu dolduralım. Silecek lastiklerimizi zamanında değiştirelim, mevsim geçişlerinde lastiklerimizin bakımını yaptırmayı unutmayalım. Takip mesafemizi koruyalım, şerit değiştirirken mutlaka sinyal kullanalım,

şiddetli yağışlarda aracımızı yavaş kullanalım. Bu önlemler sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için hayati önem taşıyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR