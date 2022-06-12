Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor

12.06.2022 15:59
Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor

Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar aralıksız olarak sürerken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "En kısa sürede hastanemizde hayat normale dönecek" dedi.

Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar aralıksız olarak sürerken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "En kısa sürede hastanemizde hayat normale dönecek" dedi.

Aydın genelinde dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok sokak ve caddeler adeta göle dönerken, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni de su bastı. Hastanenin zemin katında bulunan Acil Servis önü yağmur suları ile kaplandı. Yaşanan su baskınının ardından hastanede su tahliye çalışmaları gerçekleştirilirken, su basması sonucu elektrik panosunun da zarar gördüğü tespit edildi. Elektrik hattının zarar görmesi ve yangın ihtimali sebebiyle hastanede gerekli önlemler alındı. Hastanenin riskli bölgelerinde bulunan hastalar ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

Hastanedeki çalışmalar aralıksız sürüyor

Yaşanan su baskınının ardından hastanede hayatın normale dönmesi için hummalı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde hastanede zarar gören alanlarda personeller aralıksız olarak çalışmalarını sürdürürken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de hastaneye gelerek çalışmaları koordine etti.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Dün bilindiği gibi ilimiz genelinde yoğun bir yağış vardı. Yağış nedeniyle hastanemizde de su baskını olayı meydana geldi. Arkadaşlarımız duruma ivedilikle müdahale ederken, önceliğimiz hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği oldu. Su baskını dolayısıyla hastanemizdeki elektrik panoları ve çeşitli alanlar zarar gördü. Bu nedenle hastanemizdeki riskli gördüğümüz hastaları ambulansla çevredeki diğer hastanelere sevk ettik. Sevklerin ardından hastanemizde çalışmaya hız kazandırarak yeniden hizmet verebilmek için çalışmaları aralıksız olarak sürdürdük. Elektrikli cihazların teknik servisleri de hastanemizde bulunuyor. Onlar da kendilerini ilgilendiren konularda gerekli hazırlığı yaparak çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. En kısa sürede hastanemizi eski haline getireceğiz. Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy da tüm bu süreci yakından takip ediyor. Kurumlara ve çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor
Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor
Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor

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Kaynak: İHA

Aydın, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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