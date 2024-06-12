Gaziantep'te Şehitkamil Sanat Galerisi'nde Yağlı Boya ve Ebru Sergisi

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Gaziantep'teki sanatseverler, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde düzenlenen ve büyük bir özenle hazırlanan yağlı boya ve ebru sanatı eserlerinin sergilendiği etkinlikte buluştular. Kursiyerlerin, büyük emek verdiği eserlerinden oluşan sergi, yoğun ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM), güz dönemi eğitimlerine katılan kursiyerler, eserlerini Şehitkamil Sanat Galerisi'nde (ŞSG) sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından yapıldı.

Açılış konuşmasında Başkan yardımcısı Bereketoğlu, sanata ve sanatçıya verdikleri önemi vurguladı. Sanatın, toplumun gelişiminde ve kültürel zenginliğin artmasında oynadığı kritik rolün altını çizen Arkın Bereketoğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak sanatseverlere ve sanatçılara her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sergide, yağlı boya ve ebru sanatı alanında büyük bir titizlikle hazırlanmış eserler sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Yağlı boya alanında 77 kursiyerin hazırladığı 159 eser sergilendi. Her biri farklı teknikler ve konularla zenginleştirilmiş bu eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Sanatseverler, resimlerdeki detayları incelerken sanatçıların duygularını ve teknik becerilerini derinden hissetme fırsatı buldular.

Ebru sanatında ise 31 kursiyerin 62 eseri sergide yer aldı. Su üzerinde oluşturulan desenlerin kağıda aktarılmasıyla meydana gelen bu eserler, geleneksel Türk sanatının inceliklerini ve estetik değerlerini gözler önüne serdi. Ebru sanatıyla ilgilenen kursiyerler, suyun ve boyanın dansını izleyenlere adeta bir görsel şölen sundular. Renklerin uyumu ve desenlerin zarafeti, ziyaretçileri adeta büyüledi.

Sergi boyunca, eser sahipleri de sanatseverlerle birebir etkileşim kurma fırsatı buldular. Kursiyerler, çalışmalarının arkasındaki ilham kaynaklarını ve teknik detayları paylaştılar. - GAZİANTEP