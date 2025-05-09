Yağlıdere Belediyesi'nden Skandal Sokak Hayvanları Salma Olayı - Son Dakika
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Yağlıdere Belediyesi'nden Skandal Sokak Hayvanları Salma Olayı

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Yağlıdere Belediyesi'ne ait bir araç, yayla turizminin gözdesi olan Kümbet Yaylası'na 40'a yakın sokak köpeğini bırakırken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Belediye Başkanı Yaşar İbaş, durumu utanç verici bulduğunu ve sorumlular hakkında disiplin işlemi başlatacağını açıkladı.

09.05.2025 12:12  Güncelleme: 12:24
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(GİRESUN) - Yağlıdere Belediyesi'ne ait bir araç, yayla turizminin gözdesi olan Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'ndaki ormanlık alana 40'a yakın sokak köpeğini bıraktığı sırada bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "3 gündür Ankara'dayım, 4 yıldır hayvan barınağı olan bir Belediye olarak bugün sosyal ağda gördüğüm Yağlıdere Belediyesi personelinin Kümbet civarındaki görüntüsünden utanç duydum, yarın yine Ankara'da olsam da disiplin kurulumuz toplanarak sorumluların iş akdini feshedecektir" dedi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde toplanan 40'a yakın sokak hayvanı, 7 Mayıs'ta gece saatlerinde Dereli ilçesi sırılarındaki Kümbet Yaylası'ndaki ormanlık alana salındı. Kümbet Köyü'nde yaşayan ve oradan geçtiği sırada yol kenarında çok sayıda köpek gören yurttaş, üzerinde Yağlıdere Belediyesi yazılı araçtan köpeklerin ormana bırakıldığını gördü ve kayda aldı. Görüntü alınmasından rahatsız olan sürücü, kameranın kapatılmasını istedi.Yaşanan olayı Kümbet Köyü muhtarına ve jandarma ekiplerine bildiren yurttaş, şunları söyledi:

"Gece saatlerinde Kümbet Yayla yolu üzerinde önce 2-3 köpeğe rastladım, yolun yukarı tarafında bir araba ışığı gördüm, ardından 7-8 köpek daha gördüm. Durumdan şüphelenerek kendi aracımla ışıkları yanan diğer araca doğru gittim. Üzerinde Yağlıdere Belediyesi yazan kapalı kasa kamyonetin etrafında yine çok sayıda köpek olduğunu, araç sürücüsünün bu köpekleri ormana saldığını gördüm. Yaklaşık 35-40 köpek vardı. Karşılaştığım manzarayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak Kümbet Köyü muhtarına ve jandarma ekiplerine haber verdim. Köpekleri sürü halinde bölgemize bırakmaları aç kalan hayvanların toplu halde köyümüze gelmelerine, özellikle çocuklar için tehlikeye neden olmaktadır. Belediyelerin bu sorumsuz davranışlarından şikayetçiyiz."

Kümbet Köyü Muhtarı Yılmaz Akıl ise, olayla ilgili jandarma ekiplerini ve ilçe kaymakamlığını bilgilendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"7 Mayıs Çarşamba günü gece saatinde olayı gören vatandaşımızın ardından tanımadığım bir başka numaradan arandım. İsminin Mehmet olduğunu öğrendiğim kişi belediyeye ait aracın sürücüsü olduğunu ve köpekleri bölgeye salanın kendisi olduğunu söyledi. Olayı gören kişi tarafından yoluna engel olunduğunu, jandarma ekipleri gelene kadar kendisini salmayacağını, olayın tatlıya bağlanması için beni çağırdı. Bende kendisine; ben senin yaptığın suça alet olamam dedim ve jandarma karakol komutanını arayıp gerekli ihbarı yaptım. Jandarma ekipleri savcının talimatıyla tutanak tuttu. Bu sabah olayın şahidi olan vatandaşla birlikte gidip ifademizi verip, şikayetçi olduk."

Olayın duyulmasının ardından Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, sosyal medya hesabından, "3 gündür Ankara'dayım, 4 yıldır hayvan barınağı olan bir Belediye olarak bugün sosyal ağda gördüğüm Yağlıdere Belediyesi personelinin Kümbet civarındaki görüntüsünden utanç duydum, yarın yine Ankara'da olsam da disiplin kurulumuz toplanarak sorumluların iş akdini feshedecektir. Aksi takdirde bilgim ve dahlim olmamasına rağmen tüm sorumluluk şahsıma aittir" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yağlıdere Belediyesi'nden Skandal Sokak Hayvanları Salma Olayı - Son Dakika

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