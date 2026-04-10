Hatay'da 26 Kişinin Öldüğü Yağmur Apartmanı Avukatı Akpek: "Kusur Atfetme Yetkisi Bilirkişide Değil Hakimdedir, Siyasi Sorumlular Korunuyor"

10.04.2026 15:30  Güncelleme: 16:39
Hatay Kırıkhan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, bina yapımında yaşanan teknik ihmaller detaylandırılırken, bazı kamu görevlileri 'kusursuz' bulundu. Avukat Deniz Akpek, bu duruma tepki göstererek, yargı sürecinin adil olmadığını belirtti.

(HATAY) - Haber:  Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

Hatay Kırıkhan'da 26 kişinin can verdiği Yağmur Apartmanı davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Binadaki teknik ihmalleri tek tek sıralayan raporun bazı kamu görevlilerini "kusursuz" bulmasına tepki gösteren avukat Deniz Akpek, "Kusur atfetme yetkisi bilirkişide değil hakimdedir, siyasi sorumlular korunuyor" dedi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'na ilişkin Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye sunuldu. Raporda binanın teknik kusurları ve sorumluluk payları detaylandırılırken, kişilere kusurluluk derecesi atfedildi.

Yağmur apartmanı avukatlarından Deniz Akpek, bilirkişilerin kusur atfetme yetkisinin olmadığını vurgulayarak, bu binada müteahhitten, kaçak yapılaşmaya izin veren belediye personellerine dek herkesin kusurlu olduğunu ve yargılanması gerektiğine dikkati çekti.

"Yağmur Apartmanı yapım hatalarından yıkıldı"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 26 vatandaşa mezar olan Yağmur Apartmanı soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın yerle bir olmasına neden olan teknik ihmaller zinciri gözler önüne serildi. Raporda; binanın kolon-kiriş birleşimlerinin projeye uygun dizayn edilmemesi, etriye aralıklarının açılarak sayının azaltılması, kolon ve perdelerde boyuna donatının yetersizliği, taşıyıcı eleman eksiltilmesi, beton veya donatıdaki malzeme kalitesizliği ile sonradan yapılan tadilatlar ve ilave kat inşası nedeniyle yıkıldığı kaydedildi.

Sorumlular arasında kusur dağılımı yapıldı

Kusur dağılımına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda; yapı sahibi, müteahhit ve bazı statik proje müellifleri asli kusurlu bulundu. Kamu görevlileri tarafında ise Belediye Yapı Kontrol Birimi çalışanları Kemal Koçuk ve Mustafa Haluk Kıvrak ile ruhsatlardan sorumlu Kamil Özden, mevzuata aykırı işlemleri ve performans analizi yapılmadan kat ilavesine onay vermeleri nedeniyle "asli kusurlu" sayıldı. Buna karşın Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kurter ve Mustafa Sakman, teknik uygulama süreciyle illiyet bağları bulunmadığı gerekçesiyle kusursuz bulundu.

Avukat Deniz Akpek: "Bilirkişi sınırını aşmıştır"

Yağmur Apartmanı davası avukatlarından Deniz Akpek, bilirkişi raporundaki kusur sınıflandırmasınat tepki gösterdi. Bilirkişilerin yargıç yetkisiyle hareket edemeyeceğini belirten Akpek, kusur atfedebilecek tek mercinin hakim olduğunu ve bilirkişilerin bu noktada yetkisini aştığını ifade etti. Raporda belediye başkan yardımcılarının kusursuz bulunmasını ve siyasi sorumluların korunmaya çalışıldığını iddia eden Akpek, dosya kapsamında bugüne kadar hiçbir tutuklamanın yapılmadığına dikkat çekerek duruma tepki gösterdi.

"Hukuk mücadelesi 17 Nisan'daki duruşmada sürecek"

Sorumluluğun belediyenin en üst kademesinden Bakanlık, il müdürlüklerine kadar uzandığını savunan Akpek, binanın her aşamasında yer alan herkesin asli kusurlu sayılması gerektiğini vurguladı. Mahkemeye sunulan rapora karşı bağımsız inşaat mühendisleriyle birlikte kapsamlı bir "uzman görüşü" hazırladıklarını açıklayan Akpek, ruhsat süreçlerinden kolon kesilme iddialarına kadar tüm detayları içeren bu çalışmayı 17 Nisan tarihindeki duruşmada sunacaklarını bildirdi. Deniz Akpek, mahkemenin hem bilirkişi raporunu hem de kendi sunacakları uzman görüşünü değerlendirerek adaleti tesis etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kırıkhan, Güvenlik, Yerel, Yargı, Hatay, Kamu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
