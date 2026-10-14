Yağmur bulutları Boğaz\'dan İstanbul\'a girdi, sağanak birçok ilçede etkili oldu

Yağmur bulutları Boğaz'dan İstanbul'a girdi, sağanak birçok ilçede etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün gece başlayan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı; sağanak kent genelinde birçok ilçede etkili oldu. Yağmur yüklü bulut tabakasının Boğaz'dan kente girişi görüntülenirken, kara bulutlar gündüz havanın aniden kararmasına neden oldu.
İstanbul'da etkili olan yağmur bulutlarının boğazdan girişi havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün gece başlayan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağış birçok ilçede etkili olurken, yağmur bulutlarının Boğaz'dan kente girişi saniye saniye görüntülendi. Yağış öncesinde kentin üzerini kaplayan kara bulutlar, gündüz saatlerinde havanın aniden kararmasına neden oldu. Yağmur yüklü yoğun bulut tabakasının İstanbul Boğazı üzerinden kente girişi kaydedildi.
Kaynak: İHA
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