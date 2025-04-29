Yağmura Rağmen Uzayan Kuyruklar: Ucuz Simit ve Çay İçin Sıra Bekleyenler

Haber: Taner Özay

(KONYA)- Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı BÜFEM noktalarında satışa sunulan ucuz simit ve çay, yağmurlu havaya rağmen metrelerce uzayan kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Türkiye'de yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri vatandaşların günlük yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Alım gücündeki düşüş, yurttaşları en temel ihtiyaçlarını dahi en uygun fiyata karşılamaya itiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı BÜFEM noktalarında satışa sunulan ucuz simit ve çay, yağmurlu havaya rağmen metrelerce uzayan kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Kent genelinde ortalama 13 liradan satılan simitler ile 15 lirayı bulan çayların 5'er liradan satışa sunulması, BÜFEM noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Buralarda sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk, yağmura rağmen öğle saatlerinde de azalmadı. Yağış altında sabırla bekleyen vatandaşların büyük bölümünü ise emekliler oluşturdu.

Bir zamanlar sokak lezzetlerinin en ulaşılabilir ürünlerinden biri olan simit ve çayın dahi artık lüks tüketim kalemine dönüştüğü gerçeği, ekonomik zorluk çeken toplumun her kesimini etkiliyor.