Yahşihan'da Nüfus 80 Bine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yahşihan'da Nüfus 80 Bine Ulaştı

Yahşihan\'da Nüfus 80 Bine Ulaştı
14.09.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencileriyle nüfus 38 binden 80 bine çıktı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin gelmesiyle nüfus 38 binden 80 bine yükseldi. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlarda ise doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin şehre gelmesiyle nüfus iki katına çıktı. 38 bin olan ilçe nüfusu, öğrencilerle birlikte yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçedeki bu yoğunluk, hem yurtlarda hem de apart evlerde barınma talebini artırdı. Bazı öğrenciler aileleriyle birlikte özel apart evlerde kalmayı tercih ederken, binlerce üniversiteli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara yerleşti. KYK yurtlarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Kayıt işlemleri sırasında yurt binaları önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda park yeri bulamayan sürücüler ise ara sokaklara yöneldi.

Öğrenci ve ailelerin yurt kayıtları sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, çay, su ve kuru pasta ikramında bulundu. İl Müdürü Hamza Güneş de yurtları ziyaret ederek, öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti, yeni dönem için başarılar diledi.

Üniversite öğrencisi Hilal Yıldız, "Okullar açılıyor, yurtlara yerleşiyoruz. Hem heyecanlıyız hem de yeni döneme başladığımız için umutluyuz. İnşallah bizim için güzel bir dönem olur" dedi.

Üniversite öğrencisi Sümeyye Kırpıkoğlu, "Yurdumuz güzel ve konforlu. Herhangi bir problemimiz yok, her şey gayet güzel" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci ise, "Günlerimiz harika geçiyor. Çalışma arkadaşlarımız olsun, yurt görevlileri olsun, hijyen açısından da hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi lideri Saadet Ayaz, "Yurda gelen öğrencilere merkezimizi tanıtıyoruz. Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi veriyoruz. Öğrencilerimizi Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yahşihan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahşihan'da Nüfus 80 Bine Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:48:17. #7.11#
SON DAKİKA: Yahşihan'da Nüfus 80 Bine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.