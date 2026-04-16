Yahudi Cemaati'nden Hamaney İçin Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yahudi Cemaati'nden Hamaney İçin Anma Töreni

16.04.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'daki sinagogda, Hamaney için düzenlenen anma törenine Yahudi cemaati katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Yusufabad Sinagogu'nda İran Yahudi cemaati tarafından, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ülkenin eski dini lideri Ali Hamaney için anma töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için Yahudi cemaati tarafından anma töreni düzenlendi. Başkentteki Yusufabad Sinagogu'nda gerçekleştirilen törene, İran Yahudi Toplumu lideri Haham Yunus Hamami Lalezar ile çok sayıda Yahudi cemaati üyesi katıldı. İran milli marşının okunmasıyla başlayan törende, Tevrat'tan bölümler okunarak Hamaney için dualar edildi.

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik düzenlenen ortak hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu, Hamaney'in Tahran'daki ofisinin hedef alındığı saldırı sırasında yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Saldırının ardından 40 günlük ulusal yas ilan edilirken, 7 gün süreyle de resmi tatil uygulanmıştı. Ülke genelinde geniş yankı uyandıran saldırıların ardından başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte anma törenleri düzenlenmiş, farklı kesimlerden vatandaşlar ve dini topluluklar Hamaney için düzenlenen programlarda bir araya gelmişti.

İran'daki Yahudi toplumu

İran ile İsrail arasındaki siyasi gerilime rağmen, İran'da Yahudiler anayasa kapsamında resmi olarak tanınan dini azınlıklar arasında yer alıyor. Ülkede yaklaşık 8 ila 10 bin Yahudi'nin yaşadığı tahmin edilirken, bu topluluk başta Tahran olmak üzere İsfahan ve Şiraz'da bulunuyor. Kendi ibadethanelerinde dini faaliyetlerini sürdüren ve ibadet özgürlüğüne sahip olan Yahudi toplumu, parlamentoda kendilerine ayrılan bir sandalye ile de temsil ediliyor. Ayrıca ülkede farklı dini toplulukların zaman zaman ulusal etkinliklerde bir araya geldiği görülürken, Yahudi cemaatinin de bu tür programlara katılım sağladığı biliniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Tahran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahudi Cemaati'nden Hamaney İçin Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:49
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
22:08
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 23:39:38. #7.12#
SON DAKİKA: Yahudi Cemaati'nden Hamaney İçin Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.