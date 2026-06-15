Başkan Öztürk, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; ilçeye bağlı Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, selden etkilenen iki mahallede Yahyalı Belediyesi ve büyükşehir belediyesi ekipleri temizlik ve düzenleme çalışmaları için seferber oldu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sel felaketinin vurduğu Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerini ziyaret etti. Afetin boyutlarını yerinde inceleyen Başkan Öztürk, selden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinledi. Sadece Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerinde etkili olan selin izlerini en kısa sürede silmek için belediye ekipleri ilk andan itibaren harekete geçti. Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller, iş makineleriyle birlikte bölgede temizlik, hafriyat kaldırma ve yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Öztürk: "Kalıcı önlemler alacağız"

Afet bölgesinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Esat Öztürk, benzer mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması için kalıcı adımlar atılacağını vurguladı. Başkan Öztürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerimizde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Çok şükür ilçe merkezimizde bir olumsuzluk yok, sel sadece bu iki mahallemizde etkili oldu. Selin izlerini hızla silerken, geleceğe yönelik kalıcı önlemlerimizi de alacağız. Devlet Su İşleri (DSİ) ile koordineli bir şekilde kanal çalışması gerçekleştireceğiz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte riskli bölgelere istinat duvarı örerek mahallelerimizi sel riskine karşı daha güvenli hale getireceğiz. Rabbim ülkemizi ve ilçemizi her türlü afetten korusun."

Afetin ardından hızla koordine olan ve desteklerini esirgemeyen kurumlara teşekkür eden Başkan Esat Öztürk; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ve sahada canla başla çalışan Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Mahalle sakinleri ise hızlı müdahale ve desteklerinden dolayı Başkan Öztürk'e ve ekiplere teşekkür etti. Bölgedeki temizlik ve düzenleme çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor. - KAYSERİ