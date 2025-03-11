Yahyalı Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Yol Genişletme Çalışmaları - Son Dakika
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Yahyalı Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Yol Genişletme Çalışmaları

Yahyalı Belediyesi\'nden Kırsal Mahallelere Yol Genişletme Çalışmaları

Yahyalı Belediyesi, Büyükçakır mahallesinde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladı. Hedef, kırsal mahallelerde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek.

11.03.2025 17:19  Güncelleme: 17:21
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Yahyalı Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı yol genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükçakır mahallesinde yol genişletme ve düzenleme çalışmaları başladı.

Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mevcut dar yollar genişletilerek araç geçişlerinin daha rahat sağlanması hedefleniyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında yol altyapısının güçlendirilmesi, stabilize malzeme serimi ve drenaj sistemlerinin yenilenmesi de yer alıyor.

Mahalle muhtarından Başkan Öztürk'e teşekkür

Yapılan çalışmaların Kapuzbaşı şelalesi içinde önem arz ettiğini belirten Mahalle Muhtarı Ali Apaydın konuşmasında, "Yol dar olduğu için büyük araçlar geçmekte zorlanıyordu. Virajlar çok kötü ve yolumuz Yahyalı'mıza yakışmıyordu. Bu çalışmayla birlikte hem ulaşım kolaylaşacak hem de mahallemiz Kapuzbaşı şelalesine yakışacak. Bu hizmet için bizleri kırmayan Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

""Kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını öncelikli görüyoruz"

Yol genişletme çalışmasını yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını öncelikli görüyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına sahip olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kapuzbaşı takım şelalelerine çok yakın konumda olan ve nüfus itibariyle de büyük bir mahallemiz olan Büyükçakır mahallemizin eski yolundayız. Burada iki türde çalışmamız olacak. Mahallemizin giriş bölümünde olan yol ve çıkış bölümünde olan yolda çalışmalarımız başladı. İki tarafta da İki iş makinamız yol genişletme çalışması yapıyor. Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Valimize teşekkürlerimiz var. Kapuzbaşı yolumuzu bir turizm yolu yaptılar. İnşallah bu hizmet buraya da gelecek. Yaptığımız hizmetlerden dolayı biz mutlu olacağız. Şunu da demeden geçmek istemiyorum. Manzaramızın güzelliği ile bütünleşen yolumuzda kendinizi kartal gibi hissedeceksiniz. Bunun dışında da burada oturmak ve yaşamak farklı duygu. Bizde bu farkı bildiğimiz için bu yolları güzelleştirme adına bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah yol genişletmemiz bittikten sonra sıcak asfaltını dökeceğiz. Kırsal mahallelerimize hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Gece gündüz demeden çalışan ekibime de gönülden yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar diyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Yol Genişletme Çalışmaları - Son Dakika

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