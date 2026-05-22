Yahyalı\'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Cumhuriyet Savcısı Muhammed İmamoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Tğm. Merve İnce, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, İlçe Müftüsü Vekili Yasin Ekim, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, Kurban Bayramı'nın kardeşlik, huzur ve dayanışma içerisinde geçirilmesi temennisinde bulundu. Başkan Öztürk konuşmasında, küslüklerin son bulduğu, kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde ulaşılması temennisini dile getirerek tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin ise konuşmasında bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekti. Bayramların paylaşma, kaynaşma ve bir araya gelme duygularını pekiştirdiğini belirten Gültekin, tüm vatandaşların aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programı, katılımcıların birbirleriyle bayramlaşmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ