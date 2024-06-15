Yahyalı'da Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Yahyalı'da Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde Kurban Bayramı münasebeti ile bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve diğer ilçe yetkilileri katıldı.

15.06.2024 16:34
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Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde Kurban Bayramı münasebeti ile bayramlaşma töreni düzenlendi.

Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Özkan, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Recep Ağca, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; ilçedeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak; "Cenab-ı Allah bizleri nice nice Kurban Bayramlarına sağlık, sıhhat ve afiyet içinde ulaştırsın diye dua ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışarak ilçemizi Kurban Bayramı'na hazırladık. Ben muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi mahalleleri için gayretle çalıştılar. Bu bizim ilçemizin bir güzelliği diye düşünüyorum. Biz ufak tefek birbirimize kızarız, darılırız ama kucaklaşmasını da biliriz. 36 bin nüfuslu ilçemizde bir kardeşime kırgınlığım, dargınlığım olmadı, olmayacak. 3. Dönemimizde sizlerden dua bekliyorum. Her şey ilçemiz için. Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı seçildim ama ben tüm ilçe için çalışacağım. 41 mahallemiz var onun için çalışacağım. Ben sizlerden hem dua hem destek bekliyorum. Seçim zamanı geçti gitti. Bu ilçede adaylar arasında bir sıkıntı yok. Taraflar arasında sıkıntı var. Onlarda kucaklaşmasını bilsinler. Birbirimize dua edelim, bir birimize de yardımcı olalım. Yahyalı gibi bir değerimiz, Yahyalı gibi manevi iklimimiz var. Burası her şeyi ile altın bir coğrafya. Bunun değerini bilelim" diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya da konuşmasında tüm ilçe halkının Kurban Bayramını kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı'da Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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