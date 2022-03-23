Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi - Son Dakika
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Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

23.03.2022 14:25

Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istediSİİRT Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt köyünde 3 gün içinde bir besiciye ait yaklaşık 40 hayvan telef oldu.

Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

SİİRT Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt köyünde 3 gün içinde bir besiciye ait yaklaşık 40 hayvan telef oldu. Hayvanları telef olan besici yardım istedi.

Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında besicilikle uğraşan Yeşilfidan ailesi, sabah yem vermek için ahıra gittiklerinde birçok hayvanın telef olduğunu gördü. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade eden Nurettin Yeşilfidan, "Durup dururken hayvanlarımız öldü. 3-4 gün içinde 40'a yakın hayvan telef oldu. Bu hayvanların ölüm sebebi araştırıldı ama bir sonuca ulaşılamadı" dedi.

Yeşilfidan, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi
Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi
Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi
Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi - Son Dakika


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