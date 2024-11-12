Yakuplar Mahallesi'nde Su Sorunu Tarihe Karışıyor! - Son Dakika
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Yakuplar Mahallesi'nde Su Sorunu Tarihe Karışıyor!

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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde içme suyu terfi hattı çalışmaları başladı. Mahalledeki mevcut sondajın yetersizliğinden dolayı gerçekleştirilen çalışma ile hanelere daha kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaşacak.

12.11.2024 19:30  Güncelleme: 19:33
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Bir mahallenin daha su sorunu çözülüyor

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesinde içme suyu terfi hattı çalışmasına başladı. Çalışma tamamlandığında hanelere daha verimli, kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesinde mevcut sondajın yetersiz kalmasından dolayı ilk olarak sondaj çalışması yaptı. Ardından 1.800 metrelik içme suyu terfi hattı çalışmasına başladı. Önümüzdeki günlerde hat döşeme işinin tamamlanmasıyla birlikte Yakuplar Mahallesine daha verimli, kesintisiz ve daha temiz içme suyu ulaşacak. Mahalle muhtarı ve bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Osman Akbulut: "Daha iyi günlere kavuşacağız"

Mahalle sakini Osman Akbulut, "Yaz aylarında mahallemize içme suyu yetersiz geldiğinden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in sayesinde sondaj çalışması yapıldı. Şimdi de hat döşemeleri yapılıyor. İnşallah bundan sonra daha iyi günlere kavuşacağız" derken, mahalle sakini Mustafa Tosun, "Su bulamıyorduk, banyo yapacak su yoktu. Suyu bakraçla getiriyorduk çeşmeden. Ferdi Zeyrek'e inanıyorum ki çok güzel çalışacak" ifadelerini kullandı.

Tuncay Erbey: "Su sıkıntımız bitiyor"

Yakuplar Mahalle Muhtarı Tuncay Erbey ise şunları söyledi: "Mahallemizde daha önceleri su sıkıntısı çektik. Sağ olsun Ferdi Başkanımız konuya el attı. Eskiden suyumuz belirli saatlerde akıyordu. Ama şu an 1 ararken, 2 sondajımız oldu. Çok mutluyuz. Ferdi Başkanıma, mahallem adına çok teşekkür ediyorum."

Hüseyin Yelkenci: "250 haneye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanacak"

MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, "Yakuplar mahallesinde 1.800 metre terfi hattı döşeniyor. Mahallemize daha sağlıklı su temin edebilmek için Temrek, Yakuplar ve İzzettin mahallelerimizi kapsayan içme suyu terfi hattı çalışması başladı. Açılmış olan sondajımızdan saniyede 12 litre su çıkmaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 250 hanemize sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yakuplar Mahallesi'nde Su Sorunu Tarihe Karışıyor! - Son Dakika

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