Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan Sporculara İftar Ziyareti - Son Dakika
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Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan Sporculara İftar Ziyareti

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar\'dan Sporculara İftar Ziyareti

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmur Uçar, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Uçar, iftarın ardından hemşehrileriyle sohbet etti ve ramazan dileklerinde bulundu.

19.03.2025 10:54  Güncelleme: 10:57
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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmur Uçar, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen antrenör ve sporcu iftar buluşmasına katıldı.

Başkan Uçar, sporun ve dayanışmanın ruhunu hissettikleri iftar sofrasında kendilerini misafir eden tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dilediklerini vurgulayarak, "Bu güzel iftar programından dolayı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Levent Çakmur, Spor Hizmetleri İl Müdürümüz Sayın Erdoğan Dönmez ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Akşam da Şükrüpaşa Mahallemiz'deydik. Tufanç Kardeşler cami cemaatimizle teravih namazı sonrası hasbihal edip, sonrasında civardaki çay evlerinde limonlu çay eşliğinde hemşehrilerimizle sohbet ettik. Talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunduğumuz kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan Sporculara İftar Ziyareti - Son Dakika

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