Başkan Uçar, sınav heyecanı yaşayan ailelerin heyecanına ortak oldu

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilçedeki sınav yapılan okulları ziyaret ederek öğrencilerini bekleyen ailelerin heyecanına ortak oldu.

Sınav süresince okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarını bekleyen velilerle bir araya gelen Başkan Uçar, ailelerle sohbet ederek başarı temennilerini iletti. Başkan Uçar, Yakutiye Belediyesi ekipleriyle birlikte velilere çeşitli ikramlarda bulunurken, sınav heyecanının yaşandığı bu önemli günde öğrencilerin ailelerini yalnız bırakmadı.

Öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan YKS sürecinde hem gençlerin hem de ailelerin heyecanını paylaştıklarını ifade eden Başkan Uçar, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yakutiye Belediyesi olarak eğitim hayatının her aşamasında gençlerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Uçar, geleceğin teminatı tüm öğrencilere emeklerinin karşılığını almaları temennisinde bulundu. - ERZURUM