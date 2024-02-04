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Yakutiye Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Tosun'un ablası Melek Tosun Çırçır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yakutiye Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Tosun'un ablası Melek Tosun Çırçır son yolculuğuna uğurlandı

Yakutiye Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Tosun\'un ablası Melek Tosun Çırçır son yolculuğuna uğurlandı

Yakutiye Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Tosun'un ablası Melek Tosun Çırçır, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta defnedildi.

04.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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Yakutiye Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Tosun'un ablası Melek Tosun Çırçır son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören abla Melek Çırçır dün gece saatlerinde vefat etti. Abla Çırçır'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yakutiye Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Tosun'un ablası Melek Tosun Çırçır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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