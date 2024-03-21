Yakutiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilere Sınav Desteği Sağlayacak

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Yakutiye İlçesinde öğrenim gören öğrenciler için Yakutiye Belediyesi ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı.

Yakutiye Belediyesi ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan protokol kapsamında 2024 Yılında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan 8. Sınıf LGS Sınavları ve 12. Sınıf YKS Sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav ücretlerinin Yakutiye Belediyesi tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Yakutiye ilçesine bağlı okulların tamamında eğitim gören 5.000 öğrencinin 6 oturum halinde gireceği toplam 15.000 adet sınavın giriş ücretinin tamamı ve sınavın lojistik desteği Yakutiye Belediyesi tarafından karşılanacak.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu tarafından imzalanan protokol sonrası açıklama yapan Mahmut Uçar "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize ve eğitime olan desteğimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sürdüreceğimizi belirtiyor, sınava girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyor, ailelerine ve onlara eğitim veren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ise eğitim ve öğretim alanında hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü destek veren Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a teşekkürlerini iletti. - ERZURUM