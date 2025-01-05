Yakutiye Belediyesi Yeni Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarını Hizmete Sundü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yakutiye Belediyesi Yeni Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarını Hizmete Sundü

Yakutiye Belediyesi Yeni Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarını Hizmete Sundü

Yakutiye Belediyesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk Sıfır Atık Belgesine sahip olarak 4 yeni sıkıştırmalı çöp kamyonunu hizmete sundu. Başkan Dr. Mahmut Uçar, yapılan yatırımlarla temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütüleceğini vurguladı.

05.01.2025 11:21  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakutiye Belediyesi'nce alınan tam donanımlı sıkıştırmalı çöp kamyonları hizmete girdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk Sıfır Atık Belgesine sahip olan Yakutiye Belediyesi, araç parkına dahil ettiği 4 adet sıkıştırmalı çöp kamyonunu hizmete sundu.

Yakutiye ilçe merkezi ve köylerindeki temizlik hizmetlerini daha etkin yürütmek amacıyla alınan 4 yeni çöp kanyonunu, personelleri ile birlikte Belediye binası önünde düzenledikleri sade bir törenle hizmete sunan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, göreve geldikleri günden bu yana Belediyenin araç ve makina parkını güçlendirdiklerine dikkat çekti.

Başkan Uçar "Daha temiz bir Yakutiye için araç filomuza dahil ettiğimiz yeni çöp kamyonlarıyla, hizmetlerimizi daha etkin bir biçimde sürdürmeye devam edeceğiz. Temizlik işlerinde kullanılmak üzere satın alınan araçların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Yakutiye Belediyesi, Yerel Haberler, Mahmut Uçar, Yakutiye, Belediye, Çevre, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yakutiye Belediyesi Yeni Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarını Hizmete Sundü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yakutiye Belediyesi Yeni Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarını Hizmete Sundü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.