Yakutiye Kent Meydanı'nda Okul Öncesi Etkinlikleri Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yakutiye Kent Meydanı'nda Okul Öncesi Etkinlikleri Programı Düzenlendi

Yakutiye Kent Meydanı\'nda Okul Öncesi Etkinlikleri Programı Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen Okul Öncesi Etkinlikleri programında çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini desteklemek amacıyla atölye çalışmaları yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı.

29.08.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakutiye Kent Meydanı'nda "Okul öncesi etkinlikleri" programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, aile, çocuk ve okul iş birliğini güçlendirmek amacıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen "Okul Öncesi Etkinlikleri" İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yakutiye Kent Meydanı'nda festival havasında gerçekleştirilen etkinliklerde; çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı atölye çalışmaları yapıldı.

Çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri, çocukların merak duygularını besleyen ve keşfetmelerini sağlayan çeşitli bilim atölyelerinin kurulduğu Yakutiye Kent Meydanı'nda veli seminerleri ile de velilere, çocukların bu dönemdeki eğitimlerinin önemi ve nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgiler sunuldu.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Okul öncesi eğitim, evlatlarımızın gelecekteki başarılarının temel taşını oluşturan, kritik bir öneme sahip bir dönemdir. Çocuklarımızı ne kadar erken yaşta eğitim sistemimize dahil edersek, o kadar sağlam adımlarla geleceğe yürümelerini sağlayabiliriz. Her bir çocuğumuzun, potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesi için bu ilk adımlar hayati önemdedir. Eğitimde sağlam bir temel atmanın, ülkemizin geleceği için de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bugün burada atılan her adım, gelecekte filizlenecek başarıların habercisidir. Bu nedenle, okul öncesi eğitim programlarımızı güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın aydınlık yarınları, bugünkü adımlarımızla şekillenecektir." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yakup Yıldız, Yakutiye, Çocuk, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yakutiye Kent Meydanı'nda Okul Öncesi Etkinlikleri Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:36 Genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi Genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yakutiye Kent Meydanı'nda Okul Öncesi Etkinlikleri Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement