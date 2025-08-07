Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin Temeli Atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin Temeli Atılıyor

Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi\'nin Temeli Atılıyor
07.08.2025 11:39  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, hayırseverler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin temelini 8 Ağustos'ta atacak. Proje, yaşlı bireyler için modern bir bakım hizmeti sunacak.

Talas Belediyesi-Hayırsever-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşbirliği ile yapımı gerçekleştirilecek Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin temeli 8 Ağustos'ta atılacak.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve ailelerine adeta nefes aldıracak örnek sosyal proje, hem mimarisiyle hem de sunacağı hizmetlerle Türkiye'ye örnek olacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Biz belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlarla değil, toplumsal ihtiyaçlara duyarlılıkla da tanımlıyoruz. Bu merkez, hem yaşlı bireylerimizin hem de onların kıymetli ailelerinin yaşamına destek olacak. Hayırseverimize teşekkür ediyor, büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yapımı tamamlandığında buranın işletmesini yapacak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze de şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerimizi de temel atma törene davet ediyorum" dedi. Alzheimer hastalarına gündüz bakım hizmeti sunacak olan merkez; güvenli, konforlu ve modern yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı dostu mimarisi sayesinde hem bireylerin güvenli bir ortamda zaman geçirmesi sağlanacak hem de aileler, gündelik yaşamlarında nefes alma fırsatı bulacak. Talas Belediyesi tarafından sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden biri olarak kazandırılacak olan bu merkez, yaşlı büyüklerimize saygı ve hizmet anlayışıyla temeli atılarak kısa sürede tamamlanacak.

Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde inşa edilecek Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin temel atma töreni, saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin Temeli Atılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:41:30. #7.13#
SON DAKİKA: Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin Temeli Atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.