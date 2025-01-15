Yalçın Karatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yalçın Karatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

Yalçın Karatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu Ziyaret Etti

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

15.01.2025 11:43  Güncelleme: 11:44
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe öncülüğündeki ekonomi takımı ve milletvekillerini ağırladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na; CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe öncülüğündeki ekonomi takımı ile CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ile Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, Çerçioğlu'nu Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Başkan Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için CHP heyetine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yalçın Karatepe, Politika, Ekonomi, Maliye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalçın Karatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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