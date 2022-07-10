Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi - Son Dakika
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Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi

10.07.2022 13:17

Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şevval Sam Yalıkavak Günay Restoran'da sahne aldı.

Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şevval Sam Yalıkavak Günay Restoran'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Sam, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak Günay Restoran ünlü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Şevval Sam sevenleriyle bir araya geldi. Şevval Sam, mini mavi elbisesiyle ve sesiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2.5 saat sahne alan Sam hayranlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Günay Restoran'a gelen misafirler Şevval Sam konserini cep telefonu kameraları ile fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, Sam'ın performansı büyük beğeni topladı.

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Kaynak: İHA

Şevval Sam, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi - Son Dakika

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