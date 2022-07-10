Yalıkavak Günay Restoran ünlü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Şevval Sam sevenleriyle bir araya geldi. Şevval Sam, mini mavi elbisesiyle ve sesiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2.5 saat sahne alan Sam hayranlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Günay Restoran'a gelen misafirler Şevval Sam konserini cep telefonu kameraları ile fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, Sam'ın performansı büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

Şevval Sam, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi - Son Dakika

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