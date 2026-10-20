Yalova Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan Adem Eşiyok 20 Ekim'de göreve başladı - Son Dakika
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Yalova Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan Adem Eşiyok 20 Ekim'de göreve başladı

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Yalova Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan Adem Eşiyok 20 Ekim\'de göreve başladı
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İçişleri Bakanlığının 15 Ekim 2026 tarihli oluruyla Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan Adem Eşiyok, 20 Ekim itibarıyla göreve başladı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Eşiyok'u kabul ederek deprem ve sel başta olmak üzere afet çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Adem Eşiyok, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı makamının 15 Ekim 2026 tarihli atama oluru ile atanan Eşiyok, 20 Ekim itibarıyla görevine başladı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Adem Eşiyok'u makamında kabul etti. Kabulde Vali Usta, deprem ve sel başta olmak üzere afetlere yönelik hassasiyetleri ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında Eşiyok'a bilgi verdi.

Vali Usta, Eşiyok'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yalova Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan Adem Eşiyok 20 Ekim'de göreve başladı - Son Dakika
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