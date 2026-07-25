Yalova-Armutlu yolunda tatilcilerin çilesi sona erdi - Son Dakika
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Yalova-Armutlu yolunda tatilcilerin çilesi sona erdi

Yalova-Armutlu yolunda tatilcilerin çilesi sona erdi
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1998'de ihalesi yapılan ve 28 yılda 4 cumhurbaşkanı, 6 başbakan gören Yalova-Armutlu Yolu tamamlandı. Seyahat süresi 1 saatten 30 dakikaya düşerken, yılda 260 milyon lira tasarruf ve 900 ton karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor. Yolun turizm, ticaret ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Yalova- Armutlu Yolu'nun hizmete girmesi, bölge halkı ve turistlerin yüzünü güldürdü. Seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşüren yeni yolun başta turizm olmak üzere ticaret ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

1998 yılında ihalesi yapılan Yalova-Armutlu Yolu, aradan geçen 28 yılda 4 cumhurbaşkanı, 6 başbakan ve 13 hükümet görürken sonunda tamamlanarak hizmete açıldı. 45 kilometrelik güzergahta 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ile 3 hemzemin kavşağı inşa edildi. Marmara Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Armutlu ve Esenköy'e ulaşımın kolaylaşmasıyla bölgenin turizm potansiyeli ve ekonomik değerinin daha da artması bekleniyor.

Yılda 240 milyon lira tasarruf

Proje sayesinde Yalova ile Armutlu arasındaki seyahat süresi 1 saatten 30 dakikaya düşerken, yılda 240 milyon lirası zamandan, 20 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 260 milyon lira ekonomik tasarruf sağlanması hedefleniyor. Yeni yolun ayrıca yıllık 900 ton karbon emisyonunun önüne geçerek çevreye katkı sunacağı, özellikle yaz aylarında turizm yoğunluğunun yaşandığı sahil hattındaki trafik yükünü azaltarak daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacağı belirtildi.

Yıllardır yolun tamamlanmasını bekliyorlardı

Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yolun ilçe ve bölge adına büyük önem taşıdığını belirterek, yıllardır beklenen bir yatırımın hayata geçirildiğini söyledi. Yolun tamamlanmasının bölgenin gelişimine ivme kazandıracağını ifade eden Arslan, "Bu hizmet hem ilçemiz hem de bölgemiz adına çok önem arz ediyor. Yıllardır beklediğimiz bir sona ulaştık. Bu yolun ilçemize, bölgemize, vatandaşlarımıza ve yazlıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Esenköy ve Armutlu'nun kurtuluş günü"

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ise yolun açılışını "Esenköy ve Armutlu'nun kurtuluş günü" olarak değerlendirdi. Geçmişte ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Temel, "Esenköy'ün bir ucundan diğer ucuna gitmek bile uzun zaman alıyordu. Armutlu'ya ulaşımda da aynı sıkıntıları yaşıyorduk. Bu mağduriyetimiz artık sona erdi. Herkesi gönül rahatlığıyla Esenköy'e ve Armutlu'ya davet ediyoruz. Yolumuz açık. Bu yatırımın turizme, esnafımıza ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Temel, uzun yıllardır tamamlanmasını bekledikleri projenin hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Armutlu, Yalova, Ulaşım, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova-Armutlu yolunda tatilcilerin çilesi sona erdi - Son Dakika

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