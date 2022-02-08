Yalova Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan duyuru - Son Dakika

Yalova Askerlik Şubesi Başkanlığı Şubat 2022 celp ve sevk grubunda silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er yükümlülere ilişkin duyuruda bulundu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2022 grubunda yedek subay, yedek astsubay adayları erbaş er sevke tabi tutulacak yükümlülerin sevk tarihleri birinci grup için 3 Şubat 2022, ikinci grup için 3 Mart 2022, üçüncü grup için ise 31 Mart 2022 tarihinin belirlendiği kaydedildi.

Yalova il ve ilçelerine kayıtlı yükümlülerin, sınıf ve eğitim merkezlerini gösteren listelerinin askerlik şubesi ilan levhasına asıldığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birinci gurupta bulunanlar Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Kovid -19 testi tarihi, 2-3 Şubat 2022 sevk tarihi, 3 şubat 2022 ikinci grupta bulunanlar ise, Kovid - 19 testini 2-3 mart 2022 sevk tarihi 3 Mart 2022, üçüncü gurupta bulunanlar da; Kovid -19 testini 30-31 mart 2022, sevk tarihi 31 mart 2022 tarihlerinde nüfus cüzdanları ile beraber askerlik şubesine müracaat ederek veya e-devlet kapısından Kovid-19 testi sonucuna göre sevk evrakını alabilirler.

Birinci grupta bulunanların en geç 3 Şubat 2022, ikinci grupta bulunanlar en geç 3 Mart 2022, üçüncü gurupta bulunanlar en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar sevk evrakını teslim almaları gerekmektedir. Yükümlüler T.C kimlik numarası ve kişisel şifresiyle gireceği e-devlet kapısında yer alan "asal sevk başvurusu" menüsünden sevk işlemini gerçekleştirecek, barkodlu sevk belgesinin çıktısını alacak ve askerlik şubesine uğramadan sınıf okul eğitim merkezi birlikleri, komutanlıklarına katılabileceklerdir." - YALOVA