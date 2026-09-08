Yalova-Bursa karayolunda asfalt çalışması başladı, trafik 3 kilometre kuyruk oluştu - Son Dakika
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Yalova-Bursa karayolunda asfalt çalışması başladı, trafik 3 kilometre kuyruk oluştu

Yalova-Bursa karayolunda asfalt çalışması başladı, trafik 3 kilometre kuyruk oluştu
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Yalova-Bursa karayolunun Bursa istikametinde karayolları ekipleri asfalt onarım çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle trafik tek şeride düşürülürken, araç kuyrukları 3 kilometreyi buldu ve trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Bursa'da karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı dürdane rampasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta trafik kazaları nedeniyle zarar gören bariyerlerin yenilendi dürdane rampasında şimdi de asfalt onarım çalışması başladı. Karayolları ekipleri bu sabah itibari ile dürdane rampasını Bursa istikametinde asfalt onarım çalışmaları için start verdi.

Marmara bölgesinin en yoğun kullanılan yollarından birisi olan Yalova Bursa karayolunda karayolları çalışması sebebiyle trafik önce iki sonra tek şeride düşürüldü. Şerit daralta sebebiyle, araç kuyrukları oluşmaya başladı. Bursa istikametine trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, araç kuyduğu 3 kilometreyi buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova-Bursa karayolunda asfalt çalışması başladı, trafik 3 kilometre kuyruk oluştu - Son Dakika

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