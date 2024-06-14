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Yalova'da 56 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

YALOVA - Yalova'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 56 bin 620 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni Atatürk İlkokulu'nda düzenlendi. Törende sınıfları tek tek dolaşan Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini teslim etti. Vali Kaya, yaz tatilinde öğrencilere bol bol dinlenirken kitap okumalarını da tavsiye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmaşe de Yalova'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlanmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederken öğrencilerin karne heyecanına eşlik etmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.