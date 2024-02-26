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Yalova'da evde çıkan yangında 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

YALOVA - Yalova'da 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangında 65 yaşındaki Ahmet Anıl hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı'nın birinci katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek söndürdü. Daireye giren itfaiye ekipleri alevleri söndürürken içeride Ahmet Anıl'ın cansız bedenini buldu. Evde olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra savcı da gelerek inceleme yaptı.

Tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Anıl'ın ölüm haberini alarak bölgeye gelen yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Anıl'ın cesedi kimlik tespiti ve otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.