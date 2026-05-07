Yalova'da Yöresel Etkinliklerle Hıdırellez Kutlaması

07.05.2026 13:36  Güncelleme: 14:21
Hıdırellez Bayramı, Yalova'nın Altınova ilçesinde yöresel ritüellerle kutlandı. Etkinlikte, halk oyunları gösterileri ve geleneksel oyunlar düzenlendi.

Haber: Nedim GÜLER

(YALOVA) - Baharı müjdeleyen Hıdırellez Bayramı, Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesi'nde yöresel ritüellerle kutlandı.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Merkez Pazaryeri'nde Hıdırellez etkinliği düzenlendi. Kutlamalara Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hıdırellez grubunun Balkan oyun havalarıyla başlayan etkinlikte, yöresel kıyafet giyen kadınlar türküler seslendirdi. Ardından dilek bakracına vatandaşlar tarafından atılan maniler seslendirildi. Yılın bereketli geçip geçmeyeceğini gösteren yöresel bir hamur işinin yuvarlanması olan "Kalakay Yuvarlama" adlı ritüele Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da katıldı.

Karamürsel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Turkuaz Yalova Kültür Sanat Derneği Folklor Topluluğu ve Turizm Folklor Araştırma Geliştirme (TUFAG) ekiplerinin sahnelediği halk oyunu gösterilerinin yanısıra Subaşılı kadınlar da "Kray" isimli Balkanlara has yöresel oyunlarıyla büyük beğeni topladı. Etkinliğin son kısmında çocuklar arasında çuval, yumurta taşıma, halat çekme ve hulahop yarışmaları yapıldı.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, yaptığı açıklamada "Örf, adet ve ananelere bağlı olarak Yalova'da yapılan tek Hıdırellez programı. Bundan sonra da daha da büyüyerek devam edecek. Biz bugüne kadar festivallerimizi farklı şekilde yapmadık. Geçişten gelen uygulama neyse aynı şekilde devam ettik. Özümüzden kopmadan seneye daha iyisini yapmak dileğiyle" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
